Carlos GARDUÑO M.

CGM-CONSEIL



Fort de 10 ans d'expérience et d’expertise dans le monde du Digital Média, CGM-CONSEIL met à votre service tout son savoir faire et son savoir être. Il saura vous conseiller et vous accompagner dans la conception et la réalisation de vos projets Digital Média, grâce à son expérience fondée sur des missions exigeantes de Gestion des Projets, d’Avant-vente, de Formation, et support Technique 1er niveau dans un environnement national et international.





Savoir-faire : Management de projets, Intégration des nouvelles technologies, Communication, Développement des relations Clients/Fournisseurs



Savoir-être : Sens du service et de la Satisfaction Client, Rigueur, Travail en équipe, Force de proposition et de conviction, Adaptabilité