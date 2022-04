Carlos GAYOSO

Photographe d’origine péruvienne.



Deux ans de photographie au Paddington Institute à Londres 1975.



1989 : Formation de cameraman professionnel à la CPJ (Centre de Formation des Journalistes Professionnels).



1998 : Formation Création et Gestion d'une production Audiovisuelle à l'INA Paris.



1980 -2003 : France-Soir, le journal lui publie plus d’une vingtaine de «Une ».



Journaliste reporter d'images à FR3 (1990), TF1 et à France 3 Télévision (1995).



Photographe illustrateur pour Sepi Médical, Saint Gobain Vitrage France, « Le Journal de Chaville » - Hauts de Seine- (2002-2005)...



En exclusivité une série de photos de Mère Teresa de Calcutta, différentes personnalités (Jorge Louis Borges, François Mitterrand, Dalai Lama, Robert Badinter …), réalisateurs et acteurs de cinéma: Peter Ustinov, Ettore Scola, Sergio Leone, Anthony Quinn, Jeanne Moreau, Brigitte Bardot, Simone Signoret, Alain Delon, Ornella Muti, Bruno Cremer, Carlos, Carole Bouquet, ...