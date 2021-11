Carlos GONCALVES

DOMAINES DE COMPETENCES

Management de transition : Capacité à intégrer rapidement une organisation afin de permettre à la direction des systèmes d'information de poursuivre son activité en adéquation avec les objectifs et les enjeux de l'entreprise.

o Élaboration d'un schéma directeur des systèmes d'information pour le Comité Directeur

o Détermination des budgets prévisionnels en lien avec les projets de l'entreprise

o Veille technologique permettant à l'entreprise de garder une politique d'innovation

o Accompagnement dans les projets de réorganisation

o Management et pilotage des équipes en s'adaptant à l'organisation et en restant à l'écoute des collaborateurs

o Apport d'une expertise technique transverse aux différents services et départements



Gestion de projet : Accompagner le client tout au long des projets en supervisant et coordonnant les différentes tâches tout en tenant compte des impératifs de planning et en maîtrisant les coûts.

o Livrable du projet : Habituellement déterminé dans le cahier des charges des livrables attendus par le client qui est composé du dossier technique, du dossier fonctionnel, des résultats de tests si nécessaire, du Procès-Verbal de réception et du rapport de clôture du Projet.

o Création d'un planning basé sur le cahier des charges et des impératifs fonctionnels du métier.

o Suivi du budget alloué au projet

o Mise en place d'Indicateurs Clés de Performance permettant de piloter et de mesurer l'avancement du projet

o Animation des réunions :

Kick-Off (Réunion de lancement du projet) définissant le calendrier et les objectifs à atteindre avec l'ensemble des partie-prenantes du projet

COPIL (Réunion du comité de Pilotage) permettant de suivre l'avancement du projet dans les différentes étapes de celui-ci avec analyse des risques, arbitrages et ressources

COPROJ (Réunion de comité de Projet) avec les différents chefs de projet, prestataires et membres opérationnels

CoDir (Réunion comité de Direction) avec les différents organes de l'entreprise afin de permettre une remontée et une visibilité sur les différents jalons du projet

REX (Retour sur Expérience) permettant de tirer parti de l'expérience acquise lors de la réalisation, de la mise en production ou de la mise en œuvre des jalons



Migration d'infrastructure vers ou entre Datacenters : Audit, préparation et planification de déménagement des infrastructures technologiques serveurs, réseaux et télécoms tout en prenant en compte les risques techniques et fonctionnels liés aux applications et aux métiers.



Certification ITIL V3 Foundation : Permet d'apporter un cadrage dans un ensemble de processus basés sur les cinq étapes qui la composent qui sont la Stratégie, la Conception, la Transition, l'Exploitation et l'Amélioration Continue des services. Mais Agile et Scrum étant souvent confrontés à ITIL sur certaines missions, il est souvent intéressant de pouvoir intégrer une part de la souplesse de l'Agile dans le processus ITIL tout en garantissant le respect des étapes du cycle de vie du processus.