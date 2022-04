Carlos KEHL KHEA CONCEPT

Notre mission est d’apporter à nos clients la meilleure prestation intellectuelle en développement de produits et Process sans occulter une qualité de travail et un échange avec nos collaborateurs.



Dans ce cadre, notre défi est de réaliser des prestations au plus proche des besoins de nos clients avec le souci permanent que celles-ci s’inscrivent dans un objectif de qualité et de performance.



Pour répondre au mieux à ce défi, nous encourageons la capacité d’adaptation et d’écoute client avec une volonté permanente de vouloir nous améliorer auprès des clients et de nos salariés.



Mes compétences :

Management

Innovation

Conseil

Gestion de projet

Recrutement