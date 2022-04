Carlos MATOS

Coffreur bancheur Confirmé(e) - Niveau secondaire général carlos vaz de matos rue de pinon le verseau n19 73700 bourg st maurice France 0673079348 Madame, Monsieur, C’est avec un grand intérêt que j’ai pris connaissance de votre offre de Coffreur Bancheur. Compte tenu de la réelle opportunité que présente ce poste, je vous propose ma candidature. Ce métier requière à la fois des compétences techniques et physiques. Fort d’une première expérience réussie, je maîtrise les principales composantes de ce poste telles que le coffrage et décoffrage des ouvrages, les traçages et les finitions et mises en conformité. J’ai également des compétences dans la mise en place des armatures et du ferraillage. Sensible aux règles élémentaires de sécurité, mon expérience d’encadrement m’a permis de gérer avec succès une équipe de travail. Robuste, motivé et organisé, je pense réunir les connaissances et les capañcités nécessaires pour ce poste. Dans l’attente de vous rencontrer afin de vous expliquer plus en détail ma parcours, je vous prie d'agréer, Madame coffreur 2012 2013 -MACONNERIE MENDES coffreur Février 2010 Novembre 2011 coffreur Juin 2005 Octobre 2009 coffreur Janvier 2002 Mai 2005 adecco Mission : coffrage mur et dalle proman Mission : coffrage mur et dalle costerg luciannaz val d'isére Mission : coffrage mur et dalle Maîtrise linguistique



Mes compétences :

Maçon