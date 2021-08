Carolan POUGET (POUGET )

Descriptif des taches :



Chargée d'évènements internes et externes

Création et gestion des réseaux sociaux (Instagram, Linkedin, Facebook...)

Mise à jour du site officiel

Création de flyers, porte-documents.

Supervision de la création de la mascotte, du photographe lors d'évènements

Gestion du bien-être des employés

Création du fichier client

Organisation des différents secteurs d'activité

Création de Newsletter

Mise à jour d'analyse du site web

Envoie de mailing internes et externes

Gestion Canva