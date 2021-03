Carole AUDUON

Après une formation initiale en Psychologie et Psychopathologie Clinique, j’ai poursuivi avec succès mon parcours professionnel vers le secteur de l’insertion par le logement. Les différentes fonctions que j’ai occupées m’ont permis de développer des compétences en management et en mission opérationnelles telles que :



• Cadrer et accompagner

• Relations institutionnelles

• Coordination d’équipes

• Contrôle budgétaire

• Animation de réseaux partenaires

• Droit des étrangers et demandes d’asile

• Animation sociale et culturelle

• Gestion des conflits

• Secourisme pédiatrique

• Protection de l’enfance