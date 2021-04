Carole BLAIZE

Bilingue Anglais, Allemand courant

Compétences clés :

- GPEC : création d'outils de GPEC (référentiels de compétences, aires de mobilités, etc.), anticipation des besoins (simulations quantitatives et analyse qualitatives)

- Gestion des mobilités et des carrières

- Prévention des risques psychosociaux : audit et diagnostic de sites en termes de RPS, entretiens avec des salariés, animation de groupes d'écoute

- Audit des dispositifs et process RH (recrutement, intégration, ingénierie de formation, gestion des parcours professionnels, évaluation des performances...)

- Définition de plans d'actions RH

- Gestion de projet et accompagnement du changement

- Formation de managers et RH aux entretiens annuels, évaluation des compétences et outils de la GPEC.





Autres compétences-clés :

- communication interne

- marketing RH

- relations sociales

- management de projet



Mes compétences :

Compétences RH

Développement des compétences

développement RH

GPEC

Mobilité

Ressources humaines

Gestion de carrière

Gestion de projet

Gestion des talents

Communication RH

Management

Audit RH

Marketing RH

Marque employeur

Formation

Conseil

Accompagnement