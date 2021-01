Carole DAVID

Après un parcours professionnel dans le management dans le secteur de la vente ainsi que dans l enseignement ou j'ai enseigné l'équitation et l'équi thérapie , je décide en 2016 de me réorienter dans le secteur de lal insertion sociAle et professionnelle ..afin d'apprendre les outils et méthodes pour accompagner les personnes dans le besoin .

J'ai eu l'honneur de faire partie de l'aventure pour passer le titre professionnel de CIP au sein du cabinet RH PROGRESS Sur Toulouse .J'ai exercé le métier de CIP au sein dune SIAE j ai coordonné en autonomie 86 salariés en insertion avec des profils divers .



Je suis actuellement en recherche active d'un poste ou je pourrais m'investir à long termes , aider ,orienter des personnes en difficultés socio-professionnellement et prendre en considération la personne dans sa globalité afin d'envisager une Insertion pérenne vers l'emploi.



Mes compétences :

Techniques de vente

Prospection

Animation de groupes

Management

Recrutement

Conseil

Animation de réunions

Accompagnement à l'emploi

Gestion du stress

Gestion de projet