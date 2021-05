Carole ESCOBAR

Secrétaire indépendante depuis octobre 2010, les chefs d'entreprise font appels à mes services pour des prestations à distance ou sur site :



3 domaines de compétences administratives sont à votre disposition :

- Assistance (saisie, graphiques, préparation de dossiers, tableaux de bord, suivi du courrier...)

- Gestion (facturation, devis, relances, tenue d'échéancier...)

- Conseil (sur l'organisation, la gestion, mise en place de statistiques, recherches...)





Si vous recherchez

- À déléguer quelques heures administratives (occasionnellement ou régulièrement)

- Du temps à consacrer à votre entreprise, vos clients ou pour vous-même

- Une façon d'optimiser vos dépenses

- Un service qui se mette en place simplement, facilement et sans démarches administratives

- Un professionnel qui s'adapte rapidement avec qui vous puissiez être en toute confiance



Je vous propose 6 raisons de travailler ensemble :

- Je m'occupe de votre entreprise comme s'il s'agissait de la mienne

- Je prends en compte vos besoins, votre propre organisation, vos demandes

- Améliorer, organiser, rechercher des stratégies font partie de mes réflexions

- Vous avez un service qui soit le plus flexible et disponible possible

- Professionnalisme, sincérité et ouverture d'esprit

- Discrétion et respect de la confidentialité



Pour davantage de renseignements :

SECRÉTAIRE À LA CLÉ

Carole Gousmar

09.75.21.11.21 ou 06.10.62.22.90

contact@secretaire-alacle.fr



http://www.secretaire-alacle.fr



Mes compétences :

Secrétariat

Organisation

Gestion administrative

Devis

Facturation

Assistance administrative

Taper un courrier

Préparation documents pour comptable

Gestion du courrier