Je suis une personne en recherche permanente de défis.



J'aime partager avec mon équipe des valeurs telles que: le goût de la performance, la confiance, le plaisir, la solidarité.



Chaque jour, est un jour nouveau, qui me fait évoluer et qui me permet d'accompagner davantage mon équipe dans le but de la faire grandir à son tour...



Quel sera mon prochain défi???



Mes compétences :

Merchandising

Relations commerciales

Management

E-commerce