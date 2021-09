Carole GENDRE (RICHON)

PROFESSIONNELS, VOUS SOUHAITEZ :

Accompagner individuellement vos managers : prise de poste stratégique, gestion des conflits, développement du leadership, etc.

Faire grandir vos équipes, améliorer leur communication, accompagner le changement, etc.

Recruter un nouveau talent



Je vous propose une approche sur-mesure, pragmatique, vectrice dengagement et de performance.



A TITRE INDIVIDUEL, VOUS SOUHAITEZ :

Faire le point sur votre carrière

Envisager un nouveau projet professionnel

Développer vos soft skills et vos compétences managériales



Je vous propose une approche qui vous permettra de vous révéler et de (re)mettre du sens et du bien-être dans votre quotidien professionnel.



A PROPOS

Coach professionnelle diplômée, membre de l'EMCC

J'ai fondé le cabinet CAROLE GENDRE CONSEIL avec l'intention de PERMETTRE À CHACUN·E de trouver ses clés afin dêtre BIEN DANS SON JOB !

Notre expertise : MANAGEMENT | DEVELOPPEMENT PROFESSIONNEL | STRATEGIE DE CARRIERE

Nos valeurs : PROFESSIONNALISME | AUTHENTICITE | PROGRES | PERSONNALISATION



CAROLE GENDRE CONSEIL est également Organisme de formation & Centre de Bilan de Compétences certifié·e QUALIOPI permettant la prise en charge totale ou partielle de nos formations par les OPCOs et de nos bilans via votre CPF.



Souplesse et agilité pour les questions dorganisation, accompagnements à votre convenance :

En présentiel dans notre cabinet à Toulouse

Partiellement ou 100% à distance via Teams

En présentiel ailleurs en France sur demande



Pour plus d'informations, je vous invite à consulter mon site web ou à me contacter directement pour un premier échange



A bientôt !