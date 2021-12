Carole GORSKY (THIERY)

Riche dune carrière de plus de 16 ans dans le secteur des ressources humaines, je recherche un poste en Ressources Humaines.



Mon parcours atypique au sein de la Mutuelle Uneo a favorisé ma polyvalence et le goût du challenge.

Autodidacte, jai pu évoluer à différents postes, de Téléconseillère polyvalente à manager de production dune équipe de 16 personnes en passant par des postes spécifiques aux Ressources Humaines.



En tant que chef de projet sur des activités telles que la gestion de la Politique Handicap et le renouvellement du Label Diversité, jai dû formaliser le cadre du projet, le suivre, le contrôler et l'évaluer.

Ces activités intrinsèquement liées à la gestion des ressources humaines, tant sur la relation humaine que sur la mise en œuvre dactions damélioration de la QVT, ont nécessité de ma part de déployer et daméliorer les processus administratifs. Elles alliaient à la fois mes compétences techniques (capacité danalyse, de synthèse et de méthodologie) et mes compétences comportementales (créativité, autonomie, prise dinitiative, curiosité, organisation, empathie et la bienveillance).



Fort de ce parcours, j'ai envie de partager mon expérience.

Tournée vers lentraide et de nature optimiste, jespère apporter ma bonne humeur, mon sens du relationnel et mimpliquer dans le groupe.