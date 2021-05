Carole HENRY

Depuis maintenant plus de vingt années dans le domaine de lesthétique, toujours dans cette optique dapprendre encore & encore... Jai pris la décision de mettre mon savoir Être & mon savoir Faire au service de personnes souffrant ou ayant souffert de pathologies graves, de traitements lourds ou de marques cutanées disgracieuses.



Ces accidents de la vie peuvent entraîner une difficulté à supporter le regard des autres mais également une perte de confiance en Soi.

Ce que je souhaite apporter grâce à la dermographie réparatrice, cest une aide psychologique qui a pour but de permettre à la personne de se réapproprier son image.



Lobjectif est de « corriger », de restaurer, de camoufler, davoir un résultat se rapprochant le plus possible du naturel.



La dermopigmentation réparatrice peut venir en aide dans les cas suivants:



> Sourcils disgracieux, asymétriques

> Dissimuler des cicatrices ( +de 8 mois...)

> Estomper une brûlure

> Camoufler un vitiligo

> Masquer des vergetures fines

> Camoufler une fente labiale (bec de lièvre)

> Masquer une zone pileuse qui a perdu de son intensité

>Redessiner partiellement ou totalement en 3D une aréole mammaire en trompe-lœil.