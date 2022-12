Carole MARIOT

A mon entrée dans le monde du travail, j’ai eu l'opportunité d'intégrer le groupe PSA PEUGEOT CITROEN où j’ai passé 3 années à être formée à la gestion des RH. Ce fut une expérience très enrichissante qui m’a offert une vision complète de l’entreprise et la possibilité d’être contact de professionnels véritables spécialistes dans leur domaine de compétence.



En 2008, j’intègre le groupe CRIT au poste de chargée de recrutement puis de Responsable d'agence d’emploi. J’y passe 9 années à apprendre chaque jour et à développer de nouvelles compétences. J’ai surtout pu m’enrichir au contact d’entreprises, d’organisations et de candidats très différents.



En janvier 2018, je me lance dans l’aventure TALLY WEiJL au poste de HR Business Partner France Retail. J’ai l’opportunité d’intégrer un environnement dynamique et multiculturel qui valorise ma vision du RH comme apporteur de solutions. Un vrai challenge qui promet beaucoup de découverte et de plaisir !



Mes compétences :

Management

Gestion D'un Centre de Profit

Ressources humaines

Recrutement

conseil RH

Commerciale B To B

Paie Et Politique de Rémunération

Organisation/planification

GPEC

Prospection