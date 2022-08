Carole RAOUT

Une assistante virtuelle disponible, en toute confidentialité et professionnalisme.

Je m'adresse aux entrepreneurs, aux associations, mais aussi aux particuliers, de manière plus ponctuelle pour ces derniers.



TELETRAVAIL EXCLUSIVEMENT



Mes compétences :

Gestion d'agendas. Confidentialité assurée

Facturation et suivi des encaissements

Secrétariat

Aide à l'organisation, à la mise en place de méthodes d'archivage (numérique comme physique)

Microsoft Word : niveau expert

Microsoft PowerPoint : niveau intermédiaire

Microsoft Outlook : niveau intermédiaire

Microsoft Excel : niveau débutant

Urbanisme : aide à la vérification des documents nécessaires avant le dépôt d'un permis ou d'une déclaration préalable avant travaux (pas de création de document).