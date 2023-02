Carole TALAVERA

Issue d'une formation généraliste (fac de sciences éco et gestion suivi d'un DESS commerce international), j'ai débuté ma carrière professionnelle en 1999 chez Z (groupe Zannier) au sein du service Merchandising où j'ai ainsi pu démontrer mes qualités d'adaptation dans un métier nouveau. C'est une fonction très complète car c'est le mariage de l'analyse, du sens commercial, du marketing et de l'esthétique, du goût du produit. Afin de compléter cette expérience et acquérir la dimension terrain du poste, j'ai intégré en 2005 la Société Naf Naf en tant que Responsable Identité Visuelle Rhône Alpes. Cette expérience m'a permis d'appréhender ce métier sous un nouvel angle = terrain



Ces 2 expériences m'ont permis d'affiner mon projet professionnel : j'ai ainsi intégré la société TOUT COMPTE FAIT au poste de Responsable régionale.



Cette nouvelle fonction au sein de Tout Compte Fait m'a donné l'opportunité de mettre en application mes différentes expériences professionnelles dans un métier enrichissant, complet, captivant, passionnant et avant tout humain.... et dans une entreprise à taille humaine qui laissait l'opportunité aux collaborateurs de s'exprimer et participer activement aux projets de fond.



Après avoir évoluée plusieurs années au sein de la distribution textile, j'ai intégré l'enseigne Marionnaud au poste de Chef de Secteur Régional : cette nouvelle expérience me permet d'élargir mes compétences dans le marché du séléctif.



Mes compétences :

Affiliation

Merchandising

Management

Distribution

Chasse de têtes

Recrutement