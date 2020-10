Après avoir validé le Titre Professionnel De Niveau III "Assistante des Ressources Humaines et Paie", je suis à la recherche d'un emploi.

Rigoureuse, organisée, discrète, j'aime le travail en équipe. Je m'adapte avec facilité et je souhaite mettre mes connaissances et mes expériences professionnelles au service d'une structure où je pourrai me perfectionner.