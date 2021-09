Caroline BABERT

L’Humain au cœur du digital



Chez ELOSI, nous accordons beaucoup d’importance au développement et à l’épanouissement des collaborateurs car nous pensons que le progrès des technologies passe par le progrès des Hommes.



Débutants ou confirmés, nous proposons à nos collaborateurs de monter en compétences sur les nouvelles technologies, de travailler sur des projets innovants dans une ambiance conviviale et familiale.



Pour cela, j’ai à cœur de recruter des collaborateurs curieux, dynamiques, passionnés d’informatique qui souhaitent évoluer dans différents environnements et différentes technologies.



Nous recrutons :

- Développeurs/Ingénieurs Etudes et Développement dans différentes technologies (Java/JEE, PHP, AngularJS...)

- Consultants BI

- Développeurs Mobilité (Android, IOS)

- Chef de projet

- Administrateurs systèmes



Si vous souhaitez faire partie des équipes Elosiennes ou en savoir plus sur nos activités, envoyez-nous votre CV à : onrecrute@elosi.com

Et si vous êtes à la recherche d’un stage, sachez que tous nos stages sont des stages de pré-embauche !

Pour nous contacter c'est au: 03.20.13.39.39.



