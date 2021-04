Caroline BRUNIER-COULIN

Mon entrée dans le milieu bancaire en 2007, c'est fait par le biais d'une plateforme téléphonique (appels entrant uniquement).

Expérience très formatrice sur la réception client, la gestion des réclamations et sur le plan commercial.

3 années en PFTE m'ont permis d’aborder les marchés du particulier, du professionnel et de l'entreprise.



En 2010, je rejoins une agence et on me confie un portefeuille clients particuliers à entretenir et développer, ainsi qu'une partie guichet.

En 4 ans, je me suis familiarisée avec les produits financiers et d'assurances, et mon métier me permet de vendre aujourd'hui de l'épargne ( bancaire et financière), du crédit ( consommation et immobilier), de l'assurance vie et IARD, ainsi que de la téléphonie, tout en conseillant et répondant aux attentes des clients et prospects.

Arrivée sur une nouvelle agence au 02 janvier 2015, avec un portefeuille client plus "patrimonial".

Exclusivement consacrée au développement de ce portefeuille le but est toujours de le développer et de l'entretenir afin d'apporter conseils et services adaptés à chaque clients.







Mes compétences :

Banque