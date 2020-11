Caroline DEVARIEUX

Les Jonquilles Bât 6

2, impasse Ravel. 13013 Marseille

(aide emplois-francs)

40 ans, mariée, 1 enfant

devacaro7@gmail.com

Tél. : 06.44.00.66.00



Assistante commerciale



D'une expérience professionnelle de huit ans, en tant qu'assistante administrative et commerciale, auprès d'une clientèle variée internationale, je parle anglais couramment, suis rigoureuse, organisée, autonome, réactive, ai une très bonne communication orale et écrite, et une adaptation rapide.



Compétences



Logiciel de gestion clients

Outils bureautiques

Réceptionner les appels téléphoniques, excellent service client

Développer un portefeuille clients et prospects

Enregistrer les données d'une commande

Établir un devis, gestion administrative

Intervenir auprès d'une clientèle d'entreprises

Logistique internationale, organiser une action commerciale à l'international

Proposer des solutions correctives, prospection commerciale

Réaliser un suivi des dossiers clients, fournisseurs, renseigner un client

Techniques commerciales, techniques d'import-export

Utilisation d'outils collaboratifs (planning partagé, web conférence, réseau social d'entreprise)

Vérifier les conditions de réalisation d'une commande



Études et Diplômes



Février à septembre 2018 Assistante Import-Export, Afpa, Marseille (stage 2 mois à Hapag-Lloyd)



2009 DEUST Bureautique Communication Multi-média, assistante de direction (Stage Institut aéronautique Amaury de la Grange), pack Office : Word, Excel, publipostage, Access, In Design, Illustrator, Photoshop, Sage



2001 1ère année École de notariat de Lille



2000 Bac STT Action et Communication Commerciales



Expériences professionnelles



08/2018 09/2019 stage Assistante import-export, 2 mois, Hapag-Lloyd

04/2017 - 08/2017 Assistante Commerciale : LOC'A, Lyon

10/2016 - 01/2017 Assistante Commerciale : Mandataire Indépendante Le Bon Agent, Gex

04/2016 - 09/2016 Assistante Commerciale : Régie du Léman - SYNDIC COPROPRIÉTÉS