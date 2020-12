Caroline DU PENHOAT

Ingénieur chimiste, je me passionne pour la recherche, le développement et l'amélioration continue en industrie. Mes différentes expériences en développement de résines et peintures, en valorisation des déchets et en traitement de surface de feuilles d'aluminium me donne un large spectre de l'industrie.



Mes compétences :

Déchets

Ingénierie

Formulation

Recyclage

Chimie

Management

Gestion de projet

Électrochimie

Aluminium

Forming

Etching

Hydrométallurgie

Coatings

Peinture

Polymères

Valorisation des déchets