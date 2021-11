J'ai le plaisir de vous annoncer l'ouverture de mon cabinet à Pornichet !



Psychopédagogie - Hypnose - Thérapies Energétiques

Enfants et Adultes



J'accompagne les enfants, les parents et les adultes à se libérer émotionnellement, à apprendre à mieux vivre au quotidien et à révéler leur potentiel, à travers mon approche qui englobe la tête, le coeur et le corps.



> Psychopédagogie positive pour les troubles liés à l'apprentissage



> Hypnose thérapeutique pour tout type de symptôme dont vous souhaitez vous libérer



> Thérapies énergétiques pour vous apporter un mieux-être



Au plaisir de vous recevoir,

Caroline



Caroline Fanic

2 avenue du Gulf Stream

44380 Pornichet

06 15 40 31 86

www.carolinefanic.fr