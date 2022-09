Caroline FARGEOT

Issue d'un BTS Assistant Gestion PME/PMI, j'ai travaillé 6 ans dans le domaine des Assurances.



J'ai des notions de comptabilité.



Voici mes principales missions :

 Mise en rente de dossiers retraite suite à la liquidation du contrat

 Paiement des retraites

 Gestion des dossiers décès

 Ouverture et étude des dossiers sinistres (vérification des garanties et conditions de solvabilité, formulaires de souscription)

 Vérification de la complétude des dossiers (réclamation des pièces complémentaires)

 Suivi des dossiers (règlements des indemnités de loyers, frais de procédures)

 Réponses aux courriers de contestations

 Relations avec les huissiers, avocats, administrateurs de biens, établissements scolaires et entreprises

 Ouverture et dispatching du courrier selon gestionnaires

 Codification et enregistrement de factures d’achats et ventes

 Règlements fournisseurs (traite ou chèque)

 Création de documents administratifs divers



Mes compétences :

Informatique

Relation clientèle

Relances d'impayés