Caroline FIGWER

Compétences : Écrits presse, journaux internes, communiqués, revues, dossiers de presse, catalogues, plaquettes - réalisation de reportages - mise en forme de l'information - prise de vues - relations publiques et presse - réalisation de supports de communication - maîtrise des logiciels utilisés en PAO et de toutes les étapes de la chaîne graphique - communication institutionnelle, commerciale, technique, évènementielle et publicitaire - direction d’un service communication - encadrement d’une équipe - journalisme.



Journaliste pigiste pour un trimestriel sur l’art contemporain (Cimaise)durant 4 années, depuis peu en version quotidienne web, sous le nom de artsthree.com, je possède une expérience professionnelle de quinze années dans le domaine de la communication avec un parcours probant dans les secteurs de l’édition, de la communication événementielle et institutionnelle.



Une bonne maîtrise rédactionnelle, de l’outil PAO alliée à une parfaite connaissance de toutes les étapes de la chaîne graphique m’assure une parfaite autonomie dans la réalisation de projets d’édition ( papier & web).



La conception et l’organisation de divers événements, institutionnels, culturels et sportifs m’ont permis d’acquérir de solides connaissances dans le domaine événementiel.



