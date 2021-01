Caroline GAUME

ART-THÉRAPEUTE ET PHOTO-THÉRAPEUTE :



Co-fondatrice de l'association " Les ateliers du point bleu", ateliers d'arts plastiques et visuels, ateliers d'écriture, atelier d'art-thérapie et de photo-thérapie.

Lieu d'intervention : Paris, île de France et visio - Atelier à Paris dans le 20e - www.lepointbleu.fr



Je reçois sur RDV à Paris dans le 20e pour des ateliers individuels ou en groupe, enfants, adolescents et adultes.

Je propose également des ateliers d'arts plastiques pour les enfants, des ateliers d'initiation à la gravure pour tous les âges.



J'interviens en milieu hospitalier, institution ou en entreprise en tant qu'art-thérapeute (diplômée de l'Université Paris Descartes) ou artiste plasticienne.



www.carolinegaume.com www.lepointbleu.fr



Mes compétences :

Art-thérapie

Photothérapie

Photographie thérapeutique



Graphic designer

Photographie

Formatrice

Photo

Art

Museogeek



Lightroom

Illustrator

InDesign

Photoshop