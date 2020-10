Caroline GIRAUD

- Bac pro commerce

-Titre professionnel magasinier



La rigueur, le sens du contact ainsi que la motivation seront des atouts pour travailler dans votre magasin .

Mise en valeur et réaménagement des vêtements hommes femmes enfants et création d'une cabine d'essayage au secours populaire

Déplacement des archives en tête de gondole et du bac des cartables enfants vers le secteur des autres cartables scolaires à Bureau Vallée

pour attirer la clientèle et améliorer la mise en rayon des produits exposés.







Je recherche dans le secteur alimentaire et non alimentaire.



Adresse mail : giraud.caroline@laposte.net