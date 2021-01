Bonjour,

Je suis une personne dynamique, souriante, polyvalente qui aime le contact avec les gens.

J'ai une expérience significative dans le téléconseil mais je peux également occuper un poste d'assistante administrative et commerciale ou encore de standardiste.

Je suis volontaire et j'aime apprendre de nouvelles choses.

N'hésitez pas à me contacter !

A bientôt.

Caroline LACKER



Mes compétences :

Microsoft Excel

Ecoute

Taper un courrier

Microsoft Word

Gestion du stress

Accueil

Service client

Comptabilité

Empathie

Gestion de la relation client

Techniques de vente

Gestion de caisse