Caroline LARCHEVÊQUE

Ces 11 ans d'expérience au sein du Groupe Qualiconsult m'ont permis de développer de nombreuses compétences.

J'ai commencé en tant que stagiaire administrative en 2009, j'ai pu évoluer selon mes aptitudes et grâce aux opportunités qui se sont présentées à moi, ce qui m'a amené au poste de Responsable Administrative Régionale en Juin 2018.



Dorénavant, j'occupe le poste d'assistante de manager au sein du groupe SMA.



Je suis rigoureuse, autonome, réactive, polyvalente et je sais m'adapter et gérer tous types de situations.