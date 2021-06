Caroline LENGLIN

Je suis Directrice Marketing et Communication, manageant une équipe très opérationnelle. A cela, s’ajoute une double expertise sectorielle acquise d’abord dans l’industrie puis dans les Services, au sortir de mon diplôme d’HEC.

Ces expériences m’ont permis de prouver ma capacité d’adaptation et de travailler en toute autonomie, s’agissant à chaque fois de créations de postes.



Ma solide expertise en tant que maître d’ouvrage ou maître d’œuvre sur l’ensemble des composantes de marketing et de communication ainsi qu’une expérience au sein d’entreprises à forte notoriété sont de précieux atouts.



Sous les directives d’actionnaires attentifs aux résultats, j’ai su mettre à profit mon sens du terrain et mon efficacité pour accompagner les directions Corporate et trouver des solutions en accord avec les besoins et capacités de chaque entité.

Les diverses missions qui m’ont été confiées, toujours très opérationnelles, m’ont permis de développer une forte confiance.



J’attache une importance particulière à la dimension managériale d’une équipe marketing, résolument tournée vers la satisfaction des clients tant internes qu’externes, car ma vision du marketing et de la communication s’appuie sur une mission essentielle : renforcer les forces de vente.



Mes compétences :

Sugar CRM, Dynamics CRM

Management

Digital : MOA sites web, acquisition leads

Marketing opérationnel

Communication offline

Communication

Animation de formations

Enseignement