Caroline MALICE

En tant que professionnel de l'éducation et de la formation, j'ai développé des compétences en gestion pédagogique et administrative lors de ma formation par projets d'ingénieur responsable pédagogique. J'ai consolidé ma rigueur, ma capacité d'organisation et mon aisance dans la coordination des activités pédagogiques. Je suis proactive et capable de prendre des initiatives pour améliorer les pratiques et répondre aux besoins des apprenants ou des formateurs. Mon vif intérêt pour l'éducation et ma capacité à travailler en équipe sont des atouts essentiels pour réussir dans mon rôle de responsable pédagogique.