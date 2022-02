Caroline MALYGA

J'ai plus de 16 ans d'expérience dans le sourcing, le recrutement, le conseil RH.

J'ai pris plaisir à accompagner des entreprises de la métropole lilloise dans les secteurs de la logistique, de l'industrie et du tertiaire.



Aujourd'hui, j'ai décidé de me lancer en tant que Consultante indépendante.



Ma volonté est d'apporter mon expertise aux Chefs d'entreprises de TPE/PME/ETI, aux services RH afin de leur permettre de "gagner" du temps et aussi d'y "gagner" financièrement.