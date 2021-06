Caroline MARECHAL

Junior Professional currently looking for an internship of 6 months in Hospitality and Catering. Interested in management positions, I am curious, committed and extraverted !

Do not hesitate to contact me if you need any further information.



Étudiante en 1ère année de Master "Manager des entreprises de l'hôtellerie, du tourisme, et de la restauration" à l'École Supérieure Internationale de Savignac, je suis à la recherche d'un stage de 6 mois en Hôtellerie Restauration. Je suis intéressée pour des postes à responsabilités.

Curieuse, motivée et extravertie, je suis prête pour de nouveaux challenges !

N'hésitez pas à me contacter pour toute information supplémentaire.



Mes compétences :

Pack Office

Canva

Langues (Anglais, espagnol)

Photographie