Caroline MASSERON

Actuellement je travaille dans un bureau d'études fluide et thermique, en Haute-Savoie. Passionnée par ce métier, je cherche à renforcer mes acquis tout en développant de nouvelles compétences.



Je bénéficie d'une certaine expérience grâce aux différents stages en entreprises qui ont rythmés mes formations en Bac Pro, DUT, et en Licence Pro.



A la recherche de progrès dans mes compétences, j'ai entrepris une formation sur le logiciels Pleiades+COMFIE.

Ceci afin de réaliser des études thermiques, le dimensionnement de chauffage, de même pour l'outil STD.



La difficulté ne m'effraie pas mais au contraire me motive.



Mes compétences :

Pleiades Comfie

AutoCad LT

Plancal - Nova

Climawin

SED-STD