Caroline MOREL-FONTAINE

Je suis photographe professionnelle issue d une formation artistique, école des beaux arts.

J ai un goût prononce pour les photos de chantier qui me permettent d avoir un langage métaphorique.

Le sujet de ma préoccupation artistique est de me positionner en qualité de photographe devant la photo industrielle afin de lui donner un sens poétique, philosophique et spirituel.



Mes compétences :

JE SAIS DESSINER ET PEINDRE

JE SAIS REGARDER ET OBSERVER

JE SAIS ENTENDRE ET ECOUTER

JE SAIS PHOTOGRAPHIER ET COMMUNIQUER

JE SAIS ECRIRE ET RACONTER