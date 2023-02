Caroline NUTTENS

J'accompagne les personnes hypersensibles à retrouver leur bien-être, leur énergie. Reprendre en main stress, émotions, pensées pour bien vivre sa sensibilité. Mon approche intègre le corps et l'esprit par:

- les soins énergétiques, chamaniques pour se relaxer, se ré-ancrer dans son corps, ralentir le cerveau et se recentrer, reconnecter à son vrai soi et libérer les blessures profondes.

- le coaching qui permet de trouver des réponses au présent et de faire évoluer son mental.

- la sonothérapie qui apporte apaisement et libère les tensions du corps mais aussi émotionnelles

- la somatothérapie qui est une approche psychocorporelle et qui permet de faire du lien entre le corps et l'esprit, qui leur donne la parole et leur permet de sexprimer et de vivre librement. Ce qui n'est pas exprimé par la parole peut être exprimé par le corps.