Caroline PHILIPPART

Pendant 17 ans, au sein du Conseil Départemental et au gré des différents postes occupés, j’ai pu affiner ma connaissance des différents services et développer mon expertise dans le cadre de la Protection de l'Enfance pour finalement prendre la responsabilité de chef de bureau à la CDIP.

Au cours de mes missions, j’ai su faire travailler en bonne intelligence des services différents avec des enjeux et des objectifs parfois contradictoires en parvenant à les coordonner pour aboutir au succès de projets communs dans l’intérêt des enfants et de leurs familles.

Depuis septembre 2017, je relève un nouveau challenge en changeant de domaine d'intervention, très différent de celui que je connaissais jusqu'alors.

Le management et la gestion d'une équipe reste un domaine dans lequel je m'épanouis, tout en acquérant de nouvelles compétences techniques. J'aborde une nouvelle dimension commerciale et de prestation de service jusqu'alors non explorée dans mon activité précédente.



