Je suis étudiante en M1 de Psychologie et je me prépare au métier de Psychologue - Neuropsychologue.

C'est à travers plusieurs stages dans le milieu que j'apprivoise la profession et me forme petit à petit au métier passionnant de Psychologue.



Je suis en recherche constante de nouvelles expériences (job, stages, bénévolats...) qui pourraient enrichir mon parcours.



Mes compétences :

C2I

BNSSA