Caroline QUENARDEL

Vous cherchez votre premier job ? Vous voulez changer de poste ? Vous ne comprenez rien au marché de l'emploi ?



Mon métier, c'est de vous aider et vous accompagner dans votre projet et votre approche du marché.



Mes compétences reposent sur 3 grands axes :



1. L'analyse et la compréhension de votre situation, de vos besoins :

En entretien individuel et au cours de votre suivi : votre marché, votre projet, votre stratégie.



2. L'accompagnement, le conseil dans vos démarches :

Co-construction de plan d'actions, méthodologie, formation.



3. L'animation de formations :

Gérer sa recherche d'emploi, utiliser les réseaux sociaux...



Mes spécialités :

Le recrutement 2.0, la recherche d'emploi, l'animation, la construction du CV, conduite d'entretiens.



N'hésitez pas à me contacter !

Mes compétences :

Conseil

Analyser écouter réfléchir agir

Web 2.0