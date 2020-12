Caroline ROSSIGNOL

Passionnée par les problématiques qui relient l'Homme à son environnement, j'ai orienté ma formation en Géographie et me suis spécialisée en Géomatique et Télédétection durant mon Master à l'Université de Rennes 2.

Le traitement et la gestion des données spatialisées, à travers les SIG, m'offrent l'opportunité de travailler sur de nombreuses thématiques, à des échelles multiples, répondant à des problématiques d'urbanisme, d'aménagement du territoire ou encore de gestion de l'environnement.

Rigueur, implication, travail d'équipe, curiosité, sont les termes qui caractérisent mon travail.



Mes compétences :

SIG

Géomatique

Analyse spatiale

Base de données

Histoire

Géographie

Environnement

Télédétection. Traitement d'images

Ecologie

Logiciels Télédétection

Logiciels SIG