Madame, Monsieur,

Disposant d’une expérience professionnelle significative dans le domaine de l’administration, je désire aujourd’hui accroître mes compétences. La qualité et l’expérience de votre établissement me permettent aujourd’hui de vous soumettre ma candidature spontanée pour un poste de secrétaire polyvalente au sein de votre entreprise.

Forte d’une expérience de 10 ans et titulaire du PCIE 2012 (Passeport de Compétences Informatique Européen), je souhaite mettre mes connaissances à votre service. Mes qualités relationnelles, ma disposition et mon adaptabilité me permettront je pense d’être très rapidement opérationnelle.

Rattaché au directeur de l’entreprise, j’avais en charge l’administration de ses services : la gestion de son emploi du temps, l’organisation, la préparation des dossiers clients et l’organisation de ses déplacements professionnels. Toujours à l’écoute de la clientèle, je les informais sur le fonctionnement et les problèmes liés aux produits. J’étais en relation permanente, autant physique que téléphonique, avec les clients et les fournisseurs. D’une grande vivacité d’esprit, organisée et très sociable, je préparai les plannings, commandes, devis, factures, le suivi et l’envoi des marchandises et du courrier : de nombreux atouts je pense pour travailler dans une entreprise telle que la vôtre. J’ai le sens des responsabilités et je suis prête à être formée pour améliorer mes capacités.

J’ai le désir, l’ambition et la volonté de m’investir, à mon niveau, dans le développement de votre structure et je me tiens donc à votre entière disposition pour un entretien afin de vous faire part de mes motivations pour cet emploi.

Par avance, je vous remercie de l’intérêt que vous porterez à ce courrier, et dans l’attente, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sincères salutations.

Caroline TERRAT.



Mes compétences :

Publipostage

Microsoft Word

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows Vista

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

