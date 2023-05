Caroline TIBERGHIEN

-Formation scientifique Docteur en Pharmacie et généraliste IAE

-Connaissances et expériences Marketing ,Commerciales, Management et animation d’équipe

-Connaissances secteur Pharmaceutique et son environnement économique et social

-Expérience de la vente : négociation, gestion de projets et budgets, développement et fidélisation portefeuille clients, optimisation du CA

-Expériences Administratives gestion des tableaux de bords, pilotage et reporting

-Expériences Juridiques : Suivie et élaboration de contrats de partenariats

-Expérience dans la Formation scientifique et commerciale

-Expérience aussi bien terrain qu’au niveau siège





Réseau relationnel solide et étendu – excellente négociatrice- rigueur et crédibilité – disponibilité et forte capacité d’adaptation



Mes compétences :

Formation

Grands comptes

Industrie pharmaceutique

Pharmacie