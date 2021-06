Caroline VALOT

Vous souhaitez...



VENDRE VOTRE BIEN ?



TRAVAILLER DANS L'IMMOBILIER ET REJOINDRE MON ÉQUIPE ?



...je vous propose de vous accompagner avec implication, enthousiasme, professionnalisme et ....bonne humeur !



Depuis 7 ans dans l'immobilier sur le secteur du Pont du Gard/Uzès et les alentours, j'accompagne les personnes dans leur parcours de vente ou d'achat de biens, de l'avis de valeur jusqu'à la signature de l'acte de vente chez le notaire.



Je développe mon équipe sur tout le secteur et accompagne chaque conseiller dans son processus de changement et d'évolution. Formation assurée (équipe dynamique de 8 personnes).



Une conviction forte manime...

Vous accompagner pleinement dans votre parcours vers la réussite de vos projets !







Compétences :

Professionnalisme

Bonne humeur

Dynamisme

Management RH

Formation