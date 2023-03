Carolyn DARMON

2009 STIM PLUS revendeur informatique généraliste.



Ingénieur commerciale grands comptes pour le compte de STIM PLUS Distributeur informatique généraliste présent depuis 18 ans sur le marché Français. Nous sommes basé à Nanterre banlieue parisienne.





Nous sommes aggréés par les plus grands constructeurs et partner GOLD pour HP.

Nous sommes présent sur toute la gamme de produit informatique ainsi que sur le service qui leur est lié.

Grâce à notre filliale ALLIANCE INTEGRATION RESEAU nous sommes capable de gérer vos différents projets informatiques.



Si toutefois notre activité vous interresse n'hésitez pas à me contacter au 0622540430 ou par email cdarmon@stimplus.com.









Ventes pratiquées: Ventes direct et indirect, terrain et sédentaire, particulier, PME PMI ainsi que Grand comptes grossiste et revendeur.



