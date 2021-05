Dirigeant de la société Carport France, entreprise qui commercialise des carports et abris voitures en bois et en aluminium.



Site internet : https://www.carportfrance.com



Carport fonctionnel et abri pour voiture : grâce à de nombreuses années d'expérience, nous savons comment faire ressortir tout le potentiel de chaque carport. Nous concevons, livrons, assemblons, et nous fournissons tout ce dont vous avez besoin pour abriter votre véhicule dans l'espace de vos rêves. Nous vous fournissons un abri pour voiture en bois massif ou en aluminium, un carport pour une ou deux voitures garantissant la protection essentiel à votre véhicule. Ces circonstances sont propices à la détente quotidienne et aux rencontres avec les proches. Les abris en bois, en particulier, ont récemment connu une grande popularité auprès des commanditaires. Nous vous invitons à vous familiariser avec l'offre complète - nous vous aiderons à chaque étape de l'aménagement du jardin.



Le siège de Carport France est situé à Nantes. À cet endroit, nous avons un complexe d'une superficie de 30 000 m2 pour entreposer nos abris pour voitures. C'est là que se trouvent nos bureaux. Ils sont entourés d'un vaste espace d'exposition. Il se compose d'un parking en dur et d'une structure en aluminium ou en bois. Il peut accueillir plusieurs centaines de véhicules et de machines de différentes tailles.



Le complexe est complété par une station de lavage professionnelle de grande taille. Nous y veillons à l'apparence impeccable des véhicules. Le garage agréé Carport France s'occupe de l'état technique. Elle fournit des services dans le domaine des réparations et de l'installation d'accessoires. L'ensemble du complexe est entièrement surveillé et bénéficie d'une sécurité physique 24 heures sur 24.



Dans notre équipe, nous avons des professionnels de différents domaines. Nous avons notamment à bord des spécialistes de l'installation de carport pour voiture et camping car qui vous conseilleront sur la meilleure forme de financement de votre achat sur notre portail de vente et vous aideront à décider ce qui sera le plus avantageux pour vous. D'autant plus que vous pouvez choisir un financement sous forme de crédit ou de leasing.



En outre, vous rencontrerez nos spécialistes pour les services de location, le transport, l'expertise technique et l'évaluation.