Carte de Restaurant qu'est-ce que c'est ?



C'est une solution digital qui vous est proposée afin de remplacer vos menus papiers en format numérique via la technologie du QR Code.



Quels sont les avantages de cette solution ?



Simple dutilisation cela permet un accès rapide et simple à du contenu dynamique tel que des vidéos, des liens, des photos, tout en respectant votre charte graphique, votre logo, votre image.



De plus, cette solution évite de nombreuses impressions onéreuses car elle est 100% numérique et vous offre la possibilité de mettre à jour votre contenu quand vous le souhaitez.



Mais surtout, elle permet de limiter considérablement les étapes de décontamination chronophages pour vous et vos équipes, pour un gain de temps important qui justifiera immanquablement l'optimisation de votre service.



Vous pouvez dès à présent consulter notre site web pour en savoir plus, disponible en lien dans la partie contact.