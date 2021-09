Cassandre GARNI (CG)

Actuellement inscrite à l'école supérieure de l'alternance (CESI) pour préparer une licence professionnelle Bachelor Responsable Ressources Humaines, qui débute le 18 octobre 2021. C'est pourquoi je propose mes services pour une alternance dans le domaine des ressources humaines. Ayant eu mon BTS en management d'unité hôtelière, j'ai acquis des notions dans ce domaine de plus grâce à mes stages et jobs étudiants, j'ai développé des qualités découte, dorganisation et de communication, qui me semble indispensable pour travailler dans les ressources humaines.