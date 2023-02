Cassandre GOYER-ALLEAU

Diplômée Notaire et forte de cinq années d'expérience au sein d'études notariales de Haute-Savoie et d'Indre-et-Loire, je vous offre mes services de rédaction en tant qu'indépendante.



Je vous propose de booster la productivité de votre étude à ma manière, depuis ma Touraine natale. Le notariat évolue et j'ai choisi d'évoluer avec lui en vous accompagnant, le temps d'une ou plusieurs rédactions, à distance. J'aspire à tisser avec vous un lien de confiance durable vous permettant de faire appel à mes services très facilement et aussi souvent que nécessaire.



Plus d'informations sur https://cgactes.fr/