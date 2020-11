Cassandre RENE

Aujourd'hui, engagée dans la sûreté et l'exploitation d'installation dans le secteur nucléaire, j'aspire à participer activement au développement durable d'un nucléaire ancré dans une démarche de mix énergétiques.

Ingénieure en Prévention des Risques Professionnels spécialisée en management des Entreprises à l'écoute de proposition. Je suis mobile sur l'ensemble du territoire national.

Parce qu'un poste d'ingénieur Hygiène Sécurité Environnement (HSE), n’est rien d’autre que la contrepartie d’une création de valeur qui le justifie, je souhaite mettre mon savoir-faire et être à contribution de vos enjeux.

Je souhaite travailler à tirer vers le haut mes collaborateur pour qu'ils s'y retrouvent aussi humainement et pas seulement en termes d'intérêts personnels ou de carrière.

Compenser par le travail ce que tu n'as pas en expérience, en talent, en intelligence ou en compétence innée.



Mes compétences :

Evaluation des risques

Elaborer et faire évoluer les plans de prévention

Gérer les outils d'amélioration QSE

Organiser des actions de prévention

Gestion documentaire

Veille réglementaire et normative

Analyse environnementale

Préparer les audits qualité internes

Sensibiliser et former à la démarche QSE

Comptabilité

Innovation

Finance d'entreprise

REACH

Mise à jour de modes opératoires

Manipulation d'extincteurs

Qualification de logiciel

Travail en équipe

Gestion du risque

Sûreté nucléaire

Neutronique

Energie