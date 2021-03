Castillo JHONMAR

Jhonmar Castillo - Directeur Associé



Jhonmar apporte 20 ans d'expérience en tant que Directeur Exécutif de Création visionnaire et stratège, passionné par les réseaux sociaux et les nouvelles technologies. Son discernement des tendances, des données, du comportement des consommateurs, de l'interface utilisateur et des données démographiques sont clés lors de prises de décisions marketing stratégiques pour nimporte quelle campagne.



Foremost Strategy



UNE AGENCE OFFRANT DES SERVICES COMPLETS DE MARKETING ET DE COMMUNICATION



Nous sommes une agence offrant tous services à vocation politique et activiste, dédiée au conseil de campagnes électorales, à la relation publique, au marketing, à la communication politique et à la lutte activiste. Nous valorisons la liberté et le respect des droits de lhomme, la justice sociale et légalité. Nous sommes des militants travaillant à créer un impact positif dans la vie de tout un chacun.



En tant que stratèges, nous croyons au renforcement de la démocratie et à lappui des causes sociales, tout en restant focalisés sur la réalisation dobjectifs atteignables dans nos procédés de prise de décision, afin de prévoir un chemin vers réussir létablissement de cadres progressistes. Notre équipe de production optimale mène la voie usant de la technologie, maniant en interne lensemble de notre contenu de campagne publicitaire, tandis que nos spécialistes maîtrisent la science derrière lanalyse de données. Parce que davoir les personnes compétentes réunies dans la même pièce, peut avoir un impact positif sur lavenir de tous.



foremoststrategy.com